Torspektakel gegen den GAK: Rapid stürmt an die Spitze

Erstmals seit der Saison 2015/’16 startete Rapid wieder mit drei Siegen in die Bundesliga. Mit einem fulminanten 8:0–Erfolg gegen den GAK sicherten sich die Hütteldorfer zudem die Tabellenführung. Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup war trotz des Sieges am Mittwoch gegen Paide nicht zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Vor allem in der Offensive bemängelte der Däne das fehlende Tempo.

Gegen den GAK sollte der 37-Jährige dieses dann bekommen. Keine 40 Sekunden waren gespielt, da setzte Dahl den Ball knapp am Tor vorbei (1.). Rapid blieb am Drücker und ging in Führung: Ein Seidl-Schuss prallte an die Stange, von dort sprang der Ball auf den Fuß von Kara und ins Tor (5.).

Der GAK war in der ersten Halbzeit großteils mit Defensivarbeit beschäftigt. Nach einem Fehler von Raux-Yao im Aufbau ging es dann aber schnell: Über Smits kam der Ball zu Michorl, der unbedrängt die große Chance auf den Ausgleich liegen ließ und über das Tor schoss (11.).

Und so waren es erneut die Hütteldorfer, die trafen. Nach einer Flanke von Horn köpfte Kara den Ball zum Doppelpack ins Tor (12.). Damit avancierte der 30–Jährige mit seinem 27. Treffer im Allianz Stadion zum alleinigen Rekordtorschützen. Die furiose Anfangsviertelstunde der Hütteldorfer endete dann mit dem 3:0: Adamsen traf nach Dahl-Vorarbeit und damit zum 3:0 (14.).

In der Folge ging der offensive Schwung der Grün-Weißen, die in der vergangenen Saison kein Spiel gegen den GAK gewinnen konnten, verloren. Rapid ließ zwar Ball und Gegner laufen, doch auf die nächste Chance mussten die 17.651 Fans in Hütteldorf eine Weile warten.

Diese sollte dann erneut für Jubel sorgen. Cvetkovic scherzelte den Ball nach einer Flanke von Seidl zum 4:0 ins Tor (42.). Es sollte noch nicht der Schlusspunkt dieser torreichen ersten Halbzeit gewesen sein: Zuerst parierte GAK-Goalie Stankovic einen Kopfball von Adamsen stark, beim Nachschuss des Dänen war er dann allerdings chancenlos – 5:0 (45+3.).

Und wie in der ersten Hälfte kam Rapid auch nach Wiederanpfiff schwungvoll aus der Kabine. Erst fiel ein Demir-Schuss zu schwach aus (51.). Kurz darauf machte es der 23-Jährige besser, doch Stankovic fischte den Ball aus dem Kreuzeck (52.).

Bei einem Kara-Abschluss zeichnete sich Stankovic aus (54). Eine Minute später war der GAK-Goalie dann geschlagen. Demir vollendete nach Amane-Vorlage flach ins lange Eck – 6:0 (56.). Ein Abschluss von Moderner fiel zu zentral aus (72.). Und so traf Rapid: Ein Horn-Schuss landet an der Latte, den Abpraller versenkte Adamsen zum 7:0 (74.). Es sollte aber nicht der Schlusspunkt im Spiel gewesen sein. Abermals war es Adamsen der den Ball zum 8:0-Endstand über die Linie drückte (86.).

Es ist der höchste Rapid-Sieg seit 2019. Damals gewann man im ÖFB-Cup gegen Allerheiligen mit 9:1.