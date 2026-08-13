Neuzugang für Rapid: Ried-Sportchef Fiala wechselt nach Hütteldorf

Rapid hat die angekündigte Veränderung in der sportlichen Führung vollzogen. Wolfgang Fiala wechselt von der SV Ried nach Hütteldorf und wird bei den Grün-Weißen die bislang unbesetzte Rolle des Technischen Direktors übernehmen. Das gab Rapid am Donnerstag bekannt.

Damit setzten die Hütteldorfer jene Strukturänderung um, die bereits vor dem Saisonende angekündigt worden war. Damals berichtete der KURIER, dass es bei Rapid nicht zu einem Köpferollen, sondern zu einer Neuordnung der sportlichen Leitung kommen soll. Für diese Bereiche wird Fiala bei Rapid zuständig sein Ziel sei es, jene Bereiche abseits des Spielfeldes zu verbessern, in denen in den vergangenen Jahren nicht das Optimum herausgeholt wurde.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Andreas Graf Geschäftsführer Sport Markus Katzer (li.) und der neue Technische Direktor von Rapid, Wolfgang Fiala.

Nun ist klar, wie diese Veränderung konkret aussieht: Fiala soll gemeinsam mit den aktuellen Geschäftsführern langfristige Verbesserungen im sportlichen Bereich vorantreiben. Fiala wird sich dabei um die Bereiche Performance & Health, die Spielerentwicklung über Nachwuchs und Akademie bis hin zu den Profis, die Entwicklung der Trainer sowie die Gewährleistung der einheitlichen Fußballentwicklung und Methodik in allen Burschen- und Männerteams kümmern. Fiala-Wechsel zu Rapid findet nicht direkt statt Für Fiala, der die Trainerausbildung als einer der besten seines Jahrgangs abgeschlossen hat, ist der Wechsel auch eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Der Oberösterreicher war in der Saison 2017/'18 Videoanalyst bei Rapid II und einst selbst Nachwuchsspieler bei Rapid.