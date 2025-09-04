Weitere Personalie bei Rapid ist geklärt: Cvetkovic verlängert bis 2028

Nach der turbulenten Transferzeit gab Rapid am Donnerstag auch eine Vertragsverlängerung bekannt. Der Serbe Nenad Cvetkovic, dessen Vertrag bis 2026 gelaufen wäre, wurde vorzeitig bis Sommer 2028 verlängert.

Der jetzt 29-Jährige kam vor zwei Jahren aus der israelischen Liga und wurde auf Anhieb der Top-Verteidiger bei Rapid. Schnell stieg er auch in die Riege der Führungsspieler auf.

Nach seinem Kreuzbandriss in der ersten Saison feierte er im April 2024 sein Comeback und absolvierte bereits 56 Pflichtspiele (drei Tore) für die Hütteldorfer.