Weitere Personalie bei Rapid ist geklärt: Cvetkovic verlängert bis 2028
Nach der turbulenten Transferzeit gab Rapid am Donnerstag auch eine Vertragsverlängerung bekannt. Der Serbe Nenad Cvetkovic, dessen Vertrag bis 2026 gelaufen wäre, wurde vorzeitig bis Sommer 2028 verlängert.
Der jetzt 29-Jährige kam vor zwei Jahren aus der israelischen Liga und wurde auf Anhieb der Top-Verteidiger bei Rapid. Schnell stieg er auch in die Riege der Führungsspieler auf.
Nach seinem Kreuzbandriss in der ersten Saison feierte er im April 2024 sein Comeback und absolvierte bereits 56 Pflichtspiele (drei Tore) für die Hütteldorfer.
Cvetkovic freute sich: "Ich glaube, dass wir als Team noch viel mehr erreichen können, und ich bin stolz und freue mich, Teil dieser Reise zu sein. Diese Stadt ist wirklich zu meiner zweiten Heimat geworden, und ich könnte mir im Moment nirgendwo anders vorstellen zu spielen. Ich glaube an die Richtung, die wir einschlagen und möchte dazu beitragen, diesen Verein zu noch größeren Erfolgen zu führen und dafür zu sorgen, dass alle Grün-Weißen viele Gründe zur Freude haben."
Sportdirektor Markus Katzer betont: "Mit seiner Einstellung ist er ein absolutes Vorbild für alle Teamkollegen und er passt aufgrund seiner Mentalität und seiner Art und Weise zu spielen, perfekt zu unserem Verein."
