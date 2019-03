Rapid führt St. Pölten bei Kühbauer-"Heimkehr" vor

Die mit dem Frühjahrsstart neu erwachte Hoffnung trieb die Rapid-Fans zu Tausenden nach St. Pölten. Insgesamt 7195 Zuschauer füllten die NV-Arena fast zur Gänze. Zu sehen gab es nach der besten Saisonleistung in einem Ligaspiel beim 2:0 gegen Salzburg den stärksten Auftritt in einer Partie, die (nur offiziell) als Auswärtsspiel in der Statistik aufscheint.

4:0 siegte Rapid gegen den SKN, den nur noch der „Kühbauer-Bonus“ in den Top 6 hält. Der nunmehrige Rapid-Trainer Didi Kühbauer hatte gleich vier seiner fünf Mittelfeldspieler gewechselt: Für die Gesperrten ( Schwab, Martic) kamen wie erwartet Srdjan Grahovac und im Bruderduell gegen den von Kühbauer entdeckten Robert der um ein Jahr ältere Dejan Ljubicic ins Zentrum. An den Flügeln mussten Berisha und Schobesberger Platz machen für Thomas Murg und Andrei Ivan. Zusammen mit den Stürmern Badji und Alar versammelte sich also viel Offensiv-Qualität auf der Bank.

In St. Pölten ist Ranko Popovic mittlerweile auf die von Kühbauer bevorzugte Dreierkette mit Luca Meisl, Luan und Daniel Drescher zurückgekehrt. Aus dem Trio wurde bei Ballbesitz von Rapid eine Fünferkette – und das war zu Beginn fast durchgehend so. Der SKN lief im 5-4-1 beherzt, aber hauptsächlich hinten nach.