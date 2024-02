Historisches Spiel für Rapid: Erster Test des Frauenteams

125 Jahre und 47 Tage nach der Vereinsgründung ist es so weit: Erstmals bestreiten Frauen ein Erwachsenenspiel im Rapid-Dress: Das Team unter der Führung von Trainerin Katja Gürtler startet im Sommer in der Wiener Liga und wird in der dritten Leistungsstufe – das lässt sich bereits vor der Premiere ohne Risiko ankündigen – als großer Titelfavorit in die Saison gehen.