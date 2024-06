Viel Tradition beim ersten Test von Rapid ohne Millionenmann Mayulu

Die Vienna ist der älteste Verein Österreichs, dann kommt der am 8. Jänner 1899 gegründete SK Rapid. Weniger bekannt ist der Name des drittältesten noch bestehenden Fußballvereins in Österreich: Das ist der am 12. März 1899 gegründete SC Herzogenburg.

Anlässlich des 125-Jahr-Jubiläums beider Vereine kommt es am Freitag (18 Uhr) in Herzogenburg zum ersten Test der Rapidler für die neue Saison. 1.400 Tickets sind aufgelegt, Restkarten sind noch erhältlich.

Abstieg an der Traisen

Für den Traditionsverein aus dem Traisental gab es zuletzt noch weniger zu feiern als für die Hütteldorfer. Nach dem Abstieg aus der 2. Landesliga werden die Blau-Weißen erstmals seit Jahrzehnten nur in der sechsten Spielklasse einlaufen.

Rapid ist in Herzogenburg schon öfters eingelaufen, etwa 1974 beim 2:0 mit Hans Krankl zum 75-Jahr-Jubiläum der Vereine.