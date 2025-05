Rapids Europacuphelden von 1985: Entertainer statt Trainer

Was aber ist aus den einstigen Euro-Fightern geworden, die selbst für das finale 1:3 in Rotterdam gegen Everton gute Kritiken erhielten, nachdem sie auf dem keineswegs konfliktfreien Weg Richtung Endspiel via Istanbul, Glasgow, Manchester, Dresden und Moskau stets Garant für Aufreger gewesen waren?

Seit 17 Jahren ist Österreichs populärster Klub titellos. So lang dauerte das Warten des SK Rapid auf den Gewinn der Meisterschaft in der 114-jährigen Geschichte noch nie. Ungeachtet dieses Negativrekords des Rekordmeisters haben zumindest grün-weiße Fußball-Nostalgiker Anlass zum Feiern, stand doch Rapid im Mai vor 40 Jahren erstmals in einem Europacup-Endspiel.

Heribert Weber : Wird am 28. Juni ohne viel Trara, aber topfit in Graz seinen 70er feiern. Zieht die Familie Auftritten im TV vor, obwohl er als Sky-Analytiker zu überzeugen vermochte.

Petar Brucic , 72: Ging wegen einer Sperre im EC-Finale stark ab, zumal der Legionär mit 1,68 zwar der kleinste vom sportlichen Wert her als Mittelmotor aber einer der größten Rapidler war. Inzwischen ist Petar, daheim in Kroatien die gute Kost genießend, auch der schwerste.

Peter Pacult, 65: Rapids letzter Meistermacher (2008) wurde nach vierjähriger Trainertätigkeit in Klagenfurt abserviert. Was (nicht nur) seine Rapid-Spezis als ungerecht empfanden. Kurt Garger: „Vor jeder Saison haben’s dem Peter die halbe Mannschaft verkauft. Für das, was er in Klagenfurt geleistet hat, müssten sie ihm neben dem Lindwurm a Denkmal setzen.“ PP weiß nicht, ob er sich zu einem neuen Trainerjob überhaupt noch überreden lassen wird, er weiß nur, dass man in Klagenfurt zuletzt erneut mit der Auszahlung der Spielergehälter rückständig war.

Hans Krankl, 72: Rapids Ehrentorschütze gegen Everton gibt als Evergrey mit Evergreens den Ton an. Krankls Jubiläumsauftritt mit der Kultband Multi Beton am 5. Juli in der Staatsoper ist längst ausverkauft.

Hans Gröss, 65: War stürmender Joker und Stimmungskanone. Letzteres vor allem, wenn er (der später in Kärnten zu einem Pionier im Frauenfußball wurde) temperamentvolle Ansprachen von Trainer Otto Baric nachmachte. Dessen Stimme, die Gröss so gekonnt imitiert hatte, ist am 13. Dezember 2020 für immer verstummt. Baric starb in seiner kroatischen Heimat an Corona.