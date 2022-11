Rapid erzielte trotz Corona einen Gewinn von 5,76 Millionen Euro

Zehn Tage vor der Ordentlichen Hauptversammlung mit der Neuwahl des Präsidiums veröffentlichte Rapid am Mittwochvormittag den Geschäftsbericht. Im Geschäftsjahr 2021/22 wurde bei den Hütteldorfern trotz der damals noch herrschenden Corona-Restriktionen ein Umsatz von 49,63 Millionen Euro erwirtschaftet und ein Gewinn in der Höhe von 5,76 Millionen Euro erzielt. Somit konnte das positive Eigenkapital auf 21,36 Millionen Euro erhöht werden – ein Rekordwert in der Klubgeschichte.