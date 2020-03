Rapid-Boss: "Wollen mit aller Kraft Arbeitsplätze im Klub sichern"

"So wie wohl kaum jemand hätte ich gedacht, mich einmal unter diesen Umständen an euch zu wenden". Mit diesen Worten beginnt die Botschaft des Rapid-Präsidenten Martin Bruckner an die Anhänger in der aktuellen Ausgabe des vereinseigenen Magazins. Mit dem Coronavirus habe ein unsichtbarer Gegner das gesamte Leben regelrecht auf den Kopf gestellt.

"Ein Großteil unseres gewohnten Lebens steht seit Mitte März still, wohl jeder Einzelne macht sich viele Gedanken und Sorgen, wie es nun weiter geht. Wir als SK Rapid stehen in der Pflicht, auch an die mittel- und langfristige Zukunft unseres Vereins zu denken. Momentan können wir bedauerlicherweise nicht das tun, wofür wir gegründet wurden, nämlich Fußballspielen", sagt der 55-Jährige und betont, dass das "auch enorme wirtschaftliche Konsequenzen" habe.