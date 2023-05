Rapid bindet einen "treuen" Grün-Weißen langfristig

Cupfinalist Rapid hat "Eigengewächs" Oliver Strunz mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, verlängerte der 22-Jährige seinen Kontrakt bis 2027. Der Offensivspieler, der seit 2009 in Grünweiß aufläuft, schaffte nach der Winterpause den Durchbruch bei den Profis. Im Frühjahr erzielte er in zehn Ligapartien vier Tore. "Ich bin von klein auf Rapidler und die letzten Monate haben mir Lust auf mehr gemacht", erklärte Strunz.