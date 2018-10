Rapid bekämpft den Cup-Fluch am Ort des Schreckens

Der Oktober ist noch nicht vorbei, und für Rapid geht es bereits um die letzte Titelchance der Saison 2018/’19: Ab 18 Uhr treten die Hütteldorfer im Cup-Achtelfinale beim WAC an (ORFeins live).

Bisher war Wolfsberg für die Rapidler ein Ort des Schreckens. „Wir hatten noch keine schöne Heimfahrt aus Kärnten“, erinnert sich Sportdirektor Fredy Bickel. Bereits vor der Verpflichtung des Schweizers Ende 2016 stolperten die Grünen im Lavanttal regelmäßig. Bei keinem anderen Liga-Konkurrenten ist die Auswärtsbilanz so schlecht: Nur ein Sieg in 13 Pflichtspielen (siehe unten). Das war ein 5:0 unter Zoran Barisic in der bedeutungslosen letzten Runde der Saison 2014/’15. Der Trainer des WAC hieß damals übrigens Didi Kühbauer.