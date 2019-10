Das sind die besten Spiele der Salzburger Bullen

Es gibt Fußballspiele, über die wird auch nach Jahren noch gesprochen. In diese Kategorie fällt ganz sicher das erste Auswärtsspiel von Salzburg in der Champions League beim FC Liverpool. Welche Partien aus der Ära Red Bull sind außerdem noch in Erinnerung geblieben?

1. Ajax Amsterdam – Salzburg 0:3

Es waren wohl die besten 45 Minuten, die eine österreichische Mannschaft im Europacup im dritten Jahrtausend gespielt hat.