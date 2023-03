Rangnick nach dem 4:1: „Genau das, was wir uns vorgenommen haben“

Nichts Neues gibt es beim ÖFB vorerst in der Suche nach einem neuen Präsidenten. In einer Sitzung des obersten Gremiums am Freitagvormittag in Linz einigte man sich auf einen Termin im April, wo nur die wahlberechtigten Präsidiumsmitglieder zusammentreffen werden. Man verständigte sich auf das Credo: Qualität statt Zeitdruck. Verschleppt werden soll das Thema allerdings auf keinen Fall. Bis Ende Juni soll das neue Oberhaupt des Fußball-Bundes feststehen. Bleibt die Frage: Was ist Qualität? Namen wurden bisher noch nicht aufgetischt.