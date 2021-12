Rangnick-Debüt bei ManUnited: Was Ronaldo und Fuchs gemeinsam haben

Klarer Plan

Schalke war 2011 ein großer Klub mit großen Erwartungen von allen Seiten. „Ralf Rangnick hat einen klaren Plan, wie er spielen will. Und den wird er auch bei Manchester nicht ändern. Angriffsfußball und Pressing. Er verlangt auch von den Stars, für und mit der Mannschaft zu arbeiten.“ Und das Selbstbewusstsein im Umgang mit Stars habe Rangnick. Fuchs: „Er zeigt einem schon, dass er der Chef ist, dass er Ahnung vom Fußballgeschäft hat und weiß, wie man ein Team in Form bringt und es erfolgreich macht.“ Rangnick sei wie andere große Trainer auch ein akribischer Arbeiter, der jeden einzelnen Spieler weiterbringen will. „Du weißt als Profi, wie man Fußball spielt, aber Kleinigkeiten können dich besser machen, zum Beispiel im Stellungsspiel.“