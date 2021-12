Alte Bekannte: Holt Rangnick Struber als Co-Trainer zu ManUnited?

Gerhard Struber ist vom englischen Boulevardblatt The Sun als Kandidat für den Assistenztrainerposten unter Ralf Rangnick bei Manchester United ins Spiel gebracht worden. Demnach soll der englische Topklub in den vergangenen Tagen Kontakt mit dem Salzburger aufgenommen haben. Struber steht derzeit bei den New York Red Bulls unter Vertrag, mit Rangnick arbeitete er schon in dessen Zeit als Sportdirektor von Red Bull Salzburg zusammen.