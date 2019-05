Ralph Hasenhüttl: "Spielen quasi zwölf Mal gegen Bayern"

Würde ein Brexit Auswirkungen auf Ihre Trainertätigkeit in England haben?

Aktuell gibt es grundlegend noch viele offene Fragen. Deshalb sind mögliche Auswirkungen noch nicht absehbar. Ich persönlich fühle mich gerade seit meiner Tätigkeit in Großbritannien noch stärker als Europäer. Ich hoffe, die Parteien finden eine gute Lösung für alle.

In beiden Europacup-Endspielen stehen ausschließlich englische Klubs. Schießt Geld die entscheidenden Tore? Die Topklubs der Premier League profitieren enorm davon, dass es sechs Vereine gibt, die auf einem sehr hohen Niveau agieren. Die Topklubs bestreiten so viele Duelle untereinander, dass für sie in gewisser Art und Weise das ganze Jahr Champions League gespielt wird. Das hilft extrem, um in den europäischen Duellen zu bestehen. Und uns kleineren Klubs helfen die vielen Spiele gegen die Top 6 natürlich auch in der Entwicklung.

Was überraschte Sie in der Premiere League am meisten?

Einige Themen werden anders angepackt, beispielsweise wird viel mehr laufen gelassen. Man muss physisch dagegenhalten. Meine Mannschaft musste das am Anfang erst einmal lernen. Inzwischen haben wir in diesem Bereich einen großen Fortschritt gemacht, aber es ist längst noch nicht perfekt.