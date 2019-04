Hasenhüttl warnt: Problem Spielsucht wird unterschätzt

Optimismus

Als Tabellen-16. liegt Southampton nach einer Aufholjagd inzwischen fünf Punkte vor dem Abstiegsplatz 18. "Wir hatten nach 16 Spielen neun Punkte, diesen Rückstand holt man nicht so schnell auf", sagte der frühere Trainer von RB Leipzig. "Jetzt haben wir einige Zähler mehr auf dem Konto, stehen aber noch immer hinten drin. Aber den aus meiner Sicht schwersten Schritt haben wir hinter uns gebracht", sagte Hasenhüttl, der seit Dezember Trainer in Southampton ist, vor dem Duell mit Liverpool am (heutigen) Freitagabend.