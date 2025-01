ÖFB-Teamchef Rangnick sagt nach Bayern auch Dortmund ab

Mittlerweile ist Fakt: Falls sie da waren, sind sie umsonst gekommen. Denn Ralf Rangnick bleibt beim ÖFB. "Es ist nicht das erste Mal und nichts neues, dass mein Name mit Klubs in Verbindung gebracht wird. Es macht aber keinen Sinn, zu solchen Spekulationen Statements abzugeben. Ich bin hier im Studio, ich glaube das ist Statement genug", sagte der 66-Jährige am Mittwoch im Champions-League-Studio von Canal+. Rangnick ist seit Herbst Experte beim Pay-TV-Sender. Nachsatz: "Wenn da was dran wäre, wäre ich ja heute gar nicht hier. Und das wäre schade."