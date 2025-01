Dortmund will Rangnick - warum der ÖFB-Teamchef ablehnen dürfte

Zumindest laut Sky ist das möglich. Die Reporter des TV-Kanals berichten von einem Geheimtreffen in Salzburg mit Ralf Rangnick .

Dass Rangnick sofort wechselt, ist unwahrscheinlich. Das berichtet auch Sky. Im ÖFB-Vertrag, der bis Jahresende läuft, gibt es keine Ausstiegsklausel . Im Fall einer erfolgreichen WM-Qualifikation ist die Endrunde 2026 in den Vertrag auch noch inkludiert.

Laut KURIER-Informationen ist auch das unwahrscheinlich. Eine wesentlich naheliegendere Chance hat Rangnick 2024 mit der Last-Minute-Absage an die Bayern liegenlassen.

Allerdings berichtet Sky davon, dass Rangnick jetzt "eher nicht" zum BVB will, aber im Sommer Dortmund-Coach werden könnte.

Und außerdem will es Rangnick nach der starken, aber am Ende nicht perfekten EM 2024 mit Österreich bei der WM 2026 in den USA der ganzen Welt zeigen.