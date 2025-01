Sturm um Wiedergutmachung in Klagenfurt, Verteidiger wohl gefunden

Für Sturm Graz geht es im abschließenden Liga-Spiel der neuen Champions League am Mittwoch (21 Uhr, Canal +) um eine gute Platzierung - dasselbe gilt auch für Gegner Leipzig. Beide Teams halten bei drei Punkten und haben keine Chance mehr auf einen Platz in den Top 24. In Graz will man vor allem das 0:5 bei Atalanta ausbügeln. "Wir haben hoffentlich unsere Lehren daraus gezogen", sagt Coach Jürgen Säumel.