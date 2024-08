Lernen von Ralf Rangnick

Fehlt es unserem Bildungssystem an Geld, an Wissen, wie man es besser machen kann, oder an den Daten? Müssen wir noch mehr Geld fließen lassen, uns bessere Konzepte ausdenken, mehr Schulversuche starten und mehr Daten erheben? Definitiv: Nein. Konzepte und Schulversuche gibt es im Übermaß und es fließt bereits genug Geld. Wir sind in den OECD-Auswertungen stets in der Spitzenklasse bei den Ausgaben pro Schüler:in. Nur bei den Ergebnissen leider nicht. Es sind auch mehr als genug Daten erhoben.

Die Ressourcen sind also vorhanden, auch das Wissen, wie es geht. Es fehlt aber an einem gemeinsamen Ziel fürs Bildungssystem – und an der Entschlusskraft, das auch gegen Widerstände wirklich anzugehen. Und es fehlt auch an Respekt gegenüber den handelnden Personen. Und damit wird es bald auch nachhaltig an Menschen fehlen, die den Beruf der Lehrer:in oder Elementarpädagog:in ausüben wollen. Bei Mehr Grips haben wir ein Zielbild für Österreich als eine der führenden Bildungsnationen 2032 entwickelt.