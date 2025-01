Entscheidung in der Champions League: So steht es bei allen 18 Spielen

Superspieltag in der neuen Champions League. Für die österreichischen Königsklassen-Teilnehmer Sturm Graz und Red Bull Salzburg geht es zum Abschluss der Ligaphase am Mittwochabend (21.00 Uhr) zwar nur noch um einen versöhnlichen Abschied, doch an vielen anderen Stellen könnte es an diesem Mittwoch äußerst heiß hergehen.