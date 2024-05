Die Spannung steigt: Rangnick nominiert ÖFB-Kader für EM 2024

Licht am Ende des Tunnels dürfte es indes bei Philipp Lienhart geben, der bei Freiburg schon seit März kein Spiel mehr absolviert hat, nach seiner Leisten-OP inklusive Knieproblemen aber wichtige Schritte in der Reha gemacht haben dürfte.

Einen Anruf von Rangnick habe es gegeben. „Wir stehen in Kontakt, weil sich Rangnick über meine Verfassung informieren will“, sagte Danso. Der Teamchef habe aber nie Druck gemacht, ärgerte sich der Verteidiger über eine medial gestreute „Falschmeldung“.

Und auch Kevin Danso ist nach einer Adduktorenzerrung wieder fit. Um den Frankreich-Legionär hatte es am Sonntag einigen Wirbel gegeben. Die französische Sporttageszeitung L’Equipe berichtete von einem Drohanruf Rangnicks beim Verteidiger, wonach er den 25-Jährigen nur zur EM mitnehmen würde, sofern er am Wochenende in der Liga gegen Montpellier nicht spielen und sich entsprechend schonen würde.

Tormannfrage

Bleibt als Fragezeichen Goalie Alexander Schlager. Der Salzburger gab nach seiner Meniskus-Verletzung inklusive Operation am Sonntag via Sky Einblick in seinen Reha-Status und sprach von Fortschritten.

Der 28-Jährige wird von Rangnick sicher einberufen werden. Zur Sicherheit wohl aber auch ein vierter Torhüter.

Der endgültige EM-Kader muss am 7. Juni nominiert werden. Vor der EURO gibt es noch Tests in Wien gegen Serbien (4. Juni) und in St. Gallen gegen die Schweiz (8. Juni).