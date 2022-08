Europacup live: So steht es bei Rapid Wien gegen Neftci Baku

Bereits im Hochsommer muss Rapid um den Europacup-Verbleib zittern. Im Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde zur Conference League am Donnerstag-Abend (20.30 Uhr) will das Team von Ferdinand Feldhofer das enttäuschende 1:2 vom Hinspiel gegen Neftci Baku wettmachen, um weiterhin die Hoffnung auf die Teilnahme an der Gruppenphase zu wahren. "Die Ausgangslage ist ok und die Aufgabe absolut lösbar", sagte Feldhofer am Mittwoch.