Punkte-Abzug für die Admira bestätigt

Die Vorgänge in der Liga sind Knaller aber unverständlich. „Verhältnismäßigkeit ist überhaupt nicht gegeben“, sagte der 56-Jährige. Die Admira führt die Sanktion auch auf einen Streit um die Kommunalsteuer-Zugehörigkeit zwischen den Gemeinden Mödling und Maria Enzersdorf zurück. Maria Enzersdorf, Ort des Stadions in der Südstadt, hat offene Forderungen bei der Bundesliga in Exekution gezogen.



„Die Innenrevision kann den eigenen Senat nicht wirklich revidieren“, sagte Knaller. „Daher kommt es auch nicht überraschend. Bei einer wirklich neutralen Instanz ist das etwas anderes. Es ist noch nicht ausgefochten.“



Der Vorsitzende des Protestkomitees Andreas Grundei sagte: „Es wurde nicht nur ein schwerwiegender Verstoß gegen die Lizenzbestimmungen festgestellt, sondern auch die Art und das Ausmaß der vom Senat 5 verhängten Sanktion für angemessen erachtet.“