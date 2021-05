Familie von Fußball-Star bangte ums Leben

Die Ehefrau und vier Kinder von Israels Nationalspieler Eran Zahavi sind am Sonntag in deren Haus in Amsterdam von Räubern überrascht worden, während der Eindhoven-Spieler auf einer Auswärtsreise war. Die zwei Kriminellen im Alter von jeweils rund 20 Jahren hätten sich als Beschäftigte eines Lieferservice ausgegeben, bedrohten Zahavis Ehegattin mit einer Schusswaffe und fesselten sie anschließend.

Es wurde niemand verletzt, laut Polizei sei es aber für die Überfallenen ein traumatisches Erlebnis gewesen.