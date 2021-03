Wegen Einbruchs ausgewechselt: Drama um PSG-Star di Maria

Die 1:2-Heimniederlage des französischen Meisters Paris Saint-Germain gegen Nantes ist für Angel di Maria und Mitspieler Marquhinos in den Hintergrund geraten. Während bei di Maria am Sonntagabend eingebrochen wurde, drangen Einbrecher bei den Eltern von Marquinhos ein. Das berichteten französische Medien.

Mitten im Spiel war PSG-Sportchef Leonardo von der Tribüne zu Trainer Mauricio Pochettino gekommen, hatte diesem etwas gesagt, woraufhin der Argentinier seinen Landsmann di Maria in der 62. Minute beim Stand von 1:1 auswechselte. Nach ein paar Worten von Pochettino eilte der 33-Jährige in die Kabine und soll fluchtartig das Stadion in Paris verlassen haben.