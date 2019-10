PSV gegen LASK: Wiedersehen für zwei Kumpel aus Bayern-Zeiten

Auf Mattersburg folgt Eindhoven. Was folgt auf die sieben Tore vom Samstag? Beim 7:2 gegen die Burgenländer zeigten die Linzer das, was sie beim letzten Auftritt in der Europa League hatten vermissen lassen: Effizienz. Beim 1:2 in Lissabon wurden zahlreiche gute Möglichkeiten ausgelassen.

Der bekannteste Name im PSV-Aufgebot sitzt seit Sommer 2018 auf der Bank: Mark van Bommel war Profi in den Reihen von Bayern München, bei AC Milan und dem FC Barcelona. Es kommt daher zum Trainerduell zweier alter Bekannter. Der Franzose Valérien Ismaël kickte in der Saison 2006/’07 gemeinsam mit dem Niederländer in München. "Wir hatten in München immer guten Kontakt. Ich freue mich auf das Wiedersehen", verriet der LASK-Trainer.