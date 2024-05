Traum vom Wembley: Dortmund will "leiden" für London

Vor dem schweren Halbfinal-Rückspiel am Dienstag bei Paris Saint-Germain überwiegt bei den Dortmundern die Vorfreude. "Für mich ist es das größte Spiel der Karriere", schwärmte etwa Abwehrspieler Nico Schlotterbeck vor dem Duell mit dem französischen Meister. Routinier Marco Reus geht überhaupt schon einen Schritt weiter: "Wir wollen den Henkelpott nach Dortmund holen."

"Da würde sich ein Kreis schließen. Er war in seiner ersten Saison mit Borussia Dortmund in Wembley . Und das wäre doch der perfekte Rahmen, wieder dahinzufahren", sagte BVB-Trainer Edin Terzic .

Denn bereits 2013 stand Dortmund im Endspiel der Champions League . Damals verlor der BVB mit Reus im Wembley allerdings mit 1:2 gegen die Bayern . Und ausgerechnet jene Bayern könnten heuer in einem möglichen Finale im gleichen Stadion der Gegner sein.

Pariser Offensivfeuerwerk

Wie schwer die Aufgabe im Parc des Princes am Dienstag werden kann, bekam die Borussia bereits in der Gruppenphase zu spüren, als sie an gleicher Stätte mit einem 0:2 noch gut bedient war.

Für Optimismus bei den Dortmundern sorgt folgende Statistik: Dem BVB gelang es als bisher einzige Mannschaft in dieser Champions League Saison vom PSG-Wundersturm rund um Topstar Kylian Mbappé und den ehemaligen Dortmunder Ousmane Dembélé, kein Gegentor zu erhalten. "Über 90 Minuten kannst du sie nicht ausschalten, das sind Ausnahmespieler. Sie werden mehr Chancen haben als im Hinspiel", wird der BVB laut Schlotterbeck aber auch etwas Glück brauchen, um ins Finale einzuziehen.