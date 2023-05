PSG-Abschied mit Anlauf: Wie es für Superstar Messi weitergeht

Weil er Verpflichtungen in der Wüste hatte, reiste er kurzerhand nach Riad – ohne die Genehmigung seines Vereins Paris SG. Nach dem Wochenende tauchten Bilder auf, die Familie Messi beim amüsanten Ausflug in die Wüste zeigten. Die Verantwortlichen in Paris waren ob des Alleingangs des Superstars so verärgert, dass sie ihn kurzerhand für – angeblich – zwei Wochen suspendierten, in denen er weder spielen noch mit der Mannschaft trainieren darf.