Der FC Barcelona steht nach Angaben seines Vizepräsidenten in Kontakt mit Superstar Lionel Messi wegen einer möglichen Rückkehr des 35-Jährigen zu seinem Herzensklub. "Schöne Geschichten im Leben brauchen ein gutes Ende", sagte Rafa Yuste am Freitag übereinstimmenden spanischen Medienberichten zufolge auf einer Klub-Veranstaltung: "Natürlich stehen wir in Kontakt mit Messi."