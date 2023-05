PSG sperrt Messi: Der Superstar haute nach Saudi-Arabien ab

Die Suspendierung gelte mit sofortiger Wirkung. Den Berichten zufolge darf der Weltmeister damit weder an Spielen noch am Training teilnehmen. Auch soll er in den zwei Wochen kein Gehalt bekommen. RMC schrieb, dass Messi im Rahmen seiner TĂ€tigkeit als Tourismus-Botschafter nach Saudi-Arabien gereist war.

Am Sonntag bei der 1:3-Niederlage gegen Lorient hatte Messi noch fĂŒr PSG gespielt. Zuletzt hatte es immer wieder GerĂŒchte ĂŒber einen möglichen Wechsel des Weltmeisters nach Saudi-Arabien gegeben. Im GesprĂ€ch ist, dass Al-Hilal Messi ein Angebot gemacht haben soll.