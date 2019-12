Protestbrief der Wacker-Fans an den ÖFB

Es gab in letzter Zeit wenig Grund zum Feiern für die Fans von Wacker Innsbruck. Nach nur einer Saison in der Bundesliga musste der Traditionsverein im Sommer wieder den bitteren Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Dass nun ausgerechnet der Lokalrivale aus Wattens den Stammplatz der Innsbrucker in der höchsten Liga einnimmt, fällt vielen Anhängern ebenfalls nicht leicht. Dazu kommen die Existenzängste und Zukunftssorgen, von denen der zehnfache Meister geplagt wird.