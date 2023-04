"Terrorismus" wegen Bananen: Fußballer zündet sich an und stirbt

Nach seiner Selbstanzündung aus Protest gegen den "Polizeistaat" in Tunesien ist ein dort bekannter Fußballprofi an den Folgen seiner schweren Verbrennungen gestorben. Nisar Issaoui habe Anfang der Woche im Dorf Haffous in der zentralen Region Kairouan Verbrennungen dritten Grades erlitten, sagte sein Bruder Riad am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Am Donnerstag sei der 35-Jährige in einem auf Verbrennungen spezialisierten Krankenhaus in Tunis gestorben.