Protest gegen Klub-Boss: Barcelona-Fans stürmen Stadiongelände

Nachdem bekannt geworden ist, dass Lionel Messi den FC Barcelona verlassen will, scheint in der katalanischen Metropole langsam das Chaos auszubrechen. Wie spanische Medien berichten, versammelten sich am Mittwochabend Hunderte Barça-Fans rund ums Camp Nou, um ihren Unmut über den drohenden Wechsel der Klub-Ikone zu demonstrieren.

Die zuerst friedlich wirkende Versammlung der vorwiegend jungen Anhänger des katalonischen Spitzenklubs bekam eine negative Wende, als diese das Stadiongelände stürmten. Das Sicherheitspersonal war gegen die Masse chancenlos, musste sie durch die Stadiontore lassen.

Die Polizei musste eingreifen, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Ob es auch Festnahmen gab, war zunächst nicht bekannt.