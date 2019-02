Prohaska: "Natürlich hat Rapid gegen Inter eine Chance"

Zurück in die Gegenwart: Hat Rapid im Sechzehntelfinale der Europa League am Donnerstag gegen Inter überhaupt eine realistische Chance?

Natürlich. Inter hat das letzte Heimspiel vor einer Woche 0:1 gegen Bologna verloren. So gut wie Bologna ist Rapid auch. Wenn die Mailänder ihre Qualitäten ausspielen, sind sie selbstverständlich klarer Favorit, aber das tun sie derzeit ja nicht. Und wenn ich in der Zeitung sehe, dass Stürmerstar Icardi den Trainer nicht eines Blickes würdigt, dann ist das kein gutes Zeichen. Im Cup ist Inter ausgeschieden, auf den Meistertitel haben sie keine Chance. Bleibt nur die Europa League. Aber Inter ist es auch aus finanziellen Gründen wichtiger, in der Liga unter den ersten vier zu landen, um sich für die Champions League zu qualifizieren. Daher werden sie gegen Rapid wohl nicht mit der besten Garnitur antreten, sondern einige Stammspieler schonen. Und die Ersatzbank ist nicht aufregend gut.

Derzeit spielt von den italienischen Klubs nur Juventus in der europäischen Spitze eine Rolle. Wann gibt es eine Renaissance der Mailänder Klubs, die eine Zeit lang den europäischen Fußball beherrschten?

Juventus, Inter, Milan – das sind die drei Großen in Italien. Dahinter kommen Roma und Napoli, danach Traditionsklubs wie Fiorentina und Sampdoria Genua. Der Berlusconi beim AC Milan und der Moratti bei Inter haben lange ihr Geld in die Klubs gesteckt, waren sehr engagiert. Irgendwann hatten sie genug davon. Das Problem ist, dass die Klubs vor allem gegen die Engländer finanziell nicht mehr mitkommen. Vielleicht ist der Wechsel von Ronaldo zu Juventus für andere Topstars ein Zeichen, wieder nach Italien in der Serie A zu wechseln. Nur Juventus Turin hat aktuell das nötige Geld.

Dabei war einst Italien das Schlaraffenland des Fußballs.

In der Zeit, wo ich dort war, hat’s begonnen. Nach meiner Italien-Zeit sind die Besten der Besten nur nach Italien gegangen. Dann noch zu Real Madrid oder Barcelona. Aber die Deutschen und die Engländer waren im Vergleich dazu nirgendwo. Das hat sich alles gedreht. Jetzt hast du Real und Barcelona und die englische Premier League, dann noch den Scheich bei Paris St-Germain. Selbst die Bayern, wirtschaftlich für mich der am besten organisierte Klub, kommen da nicht wirklich mit.

Inter spielt nach wie vor im San Siro. Nicht modern, aber immer noch imposant, oder?

Absolut. Es wird zwar immer ein Neubau diskutiert, aber wer weiß, ob die chinesischen Eigentümer überhaupt Interesse daran haben. San Siro in Mailand, das Bernabéu von Real Madrid oder Camp Nou in Barcelona, das sind Paläste. So muss es auch bleiben.