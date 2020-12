Problemzone Defensive: Salzburg wurschtelt sich zum Winterkönig

Drei Niederlagen in den letzten fünf Bundesliga-Runden des Jahres 2020 kassierten die Salzburger Serienmeister. Gut, dazwischen gab es die Fixierung des dritten Gruppenplatzes in der Champions League durch ein 3:1 bei Lok Moskau und einen 6:2-Kantersieg im Cup-Achtelfinale gegen Rapid. Aber zufrieden können die Salzburger mit der Ausbeute nach der Länderspielpause im November nicht sein. Nach zwölf Bundesliga-Runden hat man jetzt schon mehr Niederlagen kassiert als in der Saison 2018/’19 und der Saison 2019/’20. Da setzte es je zwei Pleiten – allerdings in 32 Spielen.

Um drei Salzburger Niederlagen in so wenigen Runden zu finden, muss man ziemlich weit zurück in die Vergangenheit blicken. Im Spätsommer 2014 gab es nach dem albtraumhaften Ausscheiden in der Champions League gegen Malmö FF unter Trainer Adi Hütter gleich drei Pleiten in der Bundesliga in Serie. Dass die Salzburger trotzdem auf Platz eins überwintern, können sie einem Spieler verdanken, den sie ausgebildet haben. Austria-Tormann Patrick Pentz, der ja aus der Red-Bull-Akademie kommt, hielt in der Partie gegen den LASK in allerletzter Sekunde einen Elfmeter.