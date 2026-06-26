ÖFB-Star Laimer vor Algerien-Spiel: „Würde gerne noch länger hier bleiben“

Die Österreicher sind in Kansas City angekommen. Bevor das Nationalteam am Sonntag (4 Uhr/live ORF 1) im letzten Gruppenspiel auf Algerien trifft, warnt Coach Ralf Rangnick im Vorfeld vor einem starken Gegner: „Es ist nicht einfach, gegen Algerien Torchancen herauszuspielen und Tore zu schießen.“ Mit einem Unentschieden wäre Österreich fix Gruppenzweiter und damit für die K.-o.-Phase qualifiziert. Im Sechzehntelfinale würde dann entweder der amtierende Europameister Spanien, Uruguay oder auch Kap Verde warten. Nicht nur die Gegner, auch Austragungsort und Uhrzeit stehen für dieses Match schon fest. Stattfinden würde das Spiel nämlich am 2. Juli (21.00 Uhr MESZ) in Los Angeles.

„Es macht viel Spaß hier“ Für Ralf Rangnick ist klar: „Du kannst nicht mit dem Vorsatz in ein Fußballspiel gehen: Wir spielen Unentschieden.“ Ähnlich wie sein Trainer, denkt Bayern-München-Legionär Konrad Laimer nicht an Taktieren. Bei der Weltmeisterschaft scheint er sich jedenfalls wohlzufühlen: „Es macht sehr viel Spaß hier, und ich würde gerne noch länger hier bleiben.“

„Als ob es um alles geht“ Ob Österreich noch weiter bei der Weltmeisterschaft mitspielen darf, hängt stark vom Ergebnis ab. Die Algerier stehen aktuell mit 3 Punkten auf Platz 3 und durch das schlechtere Torverhältnis damit hinter Österreich. Nur mit einem Sieg können die Algerier Österreich noch überholen. Bereits vor Spielbeginn wissen beide Mannschaften, ob und welche Niederlage reichen würde, um unter den besten acht Gruppendritten zu landen. Der Turnierbaum wäre dann wohl der vermeintlich leichtere. Für Rangnick aber kein Grund, absichtlich auf Platz 3 zu spielen: „Wir werden das Spiel so angehen, als ob es in dem Spiel um alles geht.“