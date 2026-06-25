Die „Schande von Gijon“ als Museumsstück in Zürich

Allzu viele rot-weiß-rote Spuren sind im offiziellen Museum des Weltfußballverbands FIFA in Zürich nicht zu finden: Hier ein Plakat von Matthias Sindelar, da das Ur-Wappen der Austria – und in Endlosschleife flimmern alle Tore der „Hitzeschlacht von Lausanne“ (Österreichs 7:5-Sieg anno 1954 gegen die Schweiz) über den Bildschirm.

Alles andere als ruhmreich für den ÖFB ist dafür ein anderes Ausstellungsstück aus dem Schaukasten zur WM 1982: Denn nach der „Schande von Gijon“ – dem skandalträchtigen Nichtangriffspakt mit der BRD (0:1) – meldeten die leidtragenden Algerier offiziell Protest bei der FIFA an. Dieses Schreiben – der „Protest der algerischen Delegation bezüglich Spiel Nr. 34“ – liegt im französischen Original und in deutscher Übersetzung in der Arche des Fußballsports auf. Wohl für alle Ewigkeit.