Hasenhüttl und Southampton werden von Frank Lampard gefordert

Allerdings wird Klopp nicht darauf vertrauen, dass Tottenham der gut geölten Maschine von Manchester City einen Strich durch die Rechnung macht. Diese befindet sich in einer außergewöhnlichen Form. Die Truppe von Erfolgscoach Pep Guardiola fuhr in den jüngsten 15 Ligaspielen 14 Dreier und ein Remis ein.

Am Dienstag fegten die "Skyblues" Sporting Lissabon mit 5:0 vom Platz und machten damit praktisch den Viertelfinal-Einzug in der Champions League klar. Auch Liverpool feierte durch das 2:0 am Mittwoch bei Inter Mailand einen beeindruckenden Auswärtssieg in der Königsklasse. Während Norwich um sein Überleben im englischen Oberhaus kämpft, ist es schwer vorstellbar, dass Liverpool nicht den fünften Ligasieg in Folge einfährt.