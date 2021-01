England: Hasenhüttl besiegt Klopp und hat Tränen in den Augen

Manche Trainer machen einen Luftsprung, wenn der Schiedsrichter abpfeift und das Spiel gewonnen ist. Nicht so Ralph Hasenhüttl. Der Grazer Trainer des FC Southampton sank am Montagabend zu Boden und hatte sogar Tränen in den Augen, als der Sieg seiner Mannschaft gegen den großen englischen Meister FC Liverpool festgestanden war.

Durch ein Traumtor von Torjäger Danny Ings in Minute 2 gewann Sensationsteam Southampton auch gegen die "Reds". Der Stürmer hatte nach einer Freistoßflanke Liverpools Keeper Allison Becker sehenswert überhoben. Der Sieg war nach einer in weiterer Folge überzeugenden Leistung der "Saints" auch völlig verdient.