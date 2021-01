Jesús und Corona: Der ewige Schatten eines Fußball-Stars

Nicht auch das noch! Das wird sich Jesús Manuel Corona Ruiz vor einem Jahr wohl gedacht haben. Wurde sein Name davor immer mit der gleichnamigen Biermarke assoziiert, gab es nun auch einen anderen Grund. Weil jene Viren, die die Welt seit Monaten in Atem halten, unter dem Mikroskop durch einen Kranz blütenblattartiger Fortsätze an eine Sonnenkorona erinnern, wurde ihnen just jener Name gegeben, den auch der Mexikaner seit 27 Jahren trägt.

Plötzlich stand der Legionär in Diensten des FC Porto noch mehr im Mittelpunkt als zuvor. Corona und dann auch noch Jesús, das steigerte natürlich das Interesse am Mittelfeldspieler. Und als er just im ersten Spiel in der portugiesischen Liga nach dem Lockdown traf, war das im Juni auch dem KURIER eine Kurzmeldung wert.