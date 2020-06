Jesus Corona erzielt das erste Tor für Porto nach dem Lockdown

Seit Mittwoch wird auch in Portugal wieder Fußball gespielt. Zwei Spiele in der Primeira Liga an. Für Topklub FC Porto setzte es eine 1:2 Niederlage beim FC Famalicao. Der Underdog war kurz nach der Pause in Führung gegangen. Den Ausgleich erzielte - kein Spaß - Jesus Corona.

Der Mexikaner konnte die Niederlage seines Teams damit aber nicht verhindern. Famalicao gewann schließlich mit 2:1. Für Porto war die Niederlage ein Rückschlag im Titelkampf. Die Blau-Weißen könnten die Tabellenführung damit an Benfica Lissabon verlieren. Der Zweite trifft am Donnerstag auf den Tabellen-14. CD Tondela.

Der mexikanische Teamspieler Jesus Corona spielt seit 2015 für den FC Porto. Und Corona könnte bald auch in England für Torgefahr sorgen. Er soll im Visier des FC Chelsea stehen.