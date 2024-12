Tierisches Problem: Manchester United hat viele Mäuse

Sportlich läuft es nicht gut für Manchester United, nun hat der englische Fußball-Rekordmeister auch ein tierisches Problem.

Das Stadion Old Trafford wird von einer Mäuseplage heimgesucht, mit Folgen für die Bewertung der Gastronomie. Lebensmittelkontrolleure entdeckten Hinweise auf Mäuse in Firmensuiten im Erdgeschoss sowie in einem Essenskiosk in einer Halle, wie die Zeitung „Daily Mail“ berichtete.