Die Rivalität zwischen United und Liverpool ruht für einen Tag

ManUnited ist seit acht Liga-Partien ungeschlagen, hat dabei aber nur gegen eine Top-sechs-Mannschaft gespielt. Zuletzt gab es im Old Trafford ein enttäuschendes 0:0 gegen den Abstiegskandidaten Watford. Der Vorfreude von Luke Shaw auf die Partie tat dies keinen Abbruch. „Das ist eines dieser Spiele, von dem man weiß, was es für die Stadt, für den Klub, für die Fans und für uns Spieler selbst bedeutet. Es ist ein Spiel, das wir unter allen Umständen gewinnen wollen“, erklärte der englische Internationale.

United unter Druck

Für United geht es nicht nur ums Prestige, sondern auch um die Champions-League-Teilnahme. Die „Red Devils“ haben ihren wichtigen vierten Platz nur zwei Zähler vor West Ham abgesichert. Arsenal und Tottenham liegen nach Verlustpunkten gerechnet sogar vor der Truppe von Coach Ralf Rangnick. Die „Gunners“ treten am Sonntag in Watford an, wo ÖFB-Teamgoalie Daniel Bachmann wieder Ersatz sein dürfte. Die „Spurs“ empfangen erst am Montag das kriselnde Everton.