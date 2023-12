Premier League: Arsenal nach Remis von Liverpool an der Spitze

Der FC Arsenal hat sich im Titelkampf der englischen Fußball-Premier-League wieder an die Spitze gesetzt. Die „Gunners“ kehrten am Sonntag nach zwei sieglosen Pflichtspielen mit einem Heim-2:0 gegen Brighton & Hove Albion auf die Erfolgsstraße zurück und zogen an Liverpool vorbei. Die „Reds“ kamen im Schlager gegen Manchester United trotz drückender Überlegenheit über ein 0:0 nicht hinaus und liegen nun einen Zähler hinter den Londonern auf Rang zwei.

Damit ist vor dem direkten Duell der beiden Teams am Tag vor dem Heiligen Abend an der Anfield Road für enorme Spannung gesorgt. Aston Villa ist nach einem hart erkämpften 2:1 bei Brentford punktgleich hinter Liverpool Dritter. Dem Tabellensiebenten ManUnited fehlen weiter sechs Punkte auf einen Top-vier-Platz, der zum Start in der Champions League berechtigt. Keinen Grund zum Feiern gab es für Sasa Kalajdzic. Sein Team Wolverhampton Wanderers verlor bei West Ham United 0:3 und der ÖFB-Teamstürmer bekam dabei auch keine Einsatzminuten.