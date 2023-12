EM-Countdown: DFB-Teamchef Nagelsmann denkt an große Umstellungen

Tormann-Debatte Hier hat Bayern-Goalie Manuel Neuer wohl die besseren Karten. Zumal sein 31-jähriger Konkurrent Marc-André Ter Stegen aktuell wegen einer Rückenverletzung verletzt ausfällt. Nagelsmann: „Marc ist leider gerade verletzt und wird einige Zeit ausfallen. Manuel macht es außergewöhnlich. Ich bin viel im Austausch mit ihm und seine Leistungen sind herausragend gut.“

Die Kimmich-Rolle

Der 28-jährige Bayern-Spieler dürfte sich im Team bald in der Rolle des Rechtsverteidigers wiederfinden. Nagelsmann: „Josh hat das schon in großen Spielen gespielt und kann diese Position besetzen.“ Kimmich sieht sich selbst am liebsten im defensiven zentralen Mittelfeld, auf der Position zeigte er aber zuletzt im Nationalteam einige Schwächen. Nagelsmann betonte, dass sein ehemaliger Bayern-Schützling bereit sei, dort zu spielen, wo er am besten helfe. „Er kann auch Einfluss haben, wenn er nicht auf der Sechs spielt, sondern rechts hinten.“