Arsenal behauptete nach Drama Fünf-Punkte-Vorsprung auf ManCity

Arsenal hat seine Fünf-Punkte-Führung in der englischen Premier-League am Samstag auf dramatische Art und Weise behauptet. Die Londoner setzten sich nach 0:2-Rückstand zu Hause gegen Bournemouth noch mit 3:2 durch. Den Siegestreffer erzielte der eingewechselte Reiss Nelson in der siebenten Minute der Nachspielzeit. Titelverteidiger Manchester City hatte zuvor mit einem 2:0-Heimsieg gegen Newcastle vorgelegt. Arsenals hielt den ersten Verfolger aber auf Distanz.