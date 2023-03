Höhenflug von Union Berlin verebbt, nächster Sieg für Schalke 04

Ein weiteres kräftiges Lebenszeichen im Abstiegskampf gab Schalke 04 ab. Das von vielen bereits abgeschriebene Schlusslicht siegte beim direkten Rivalen VfL Bochum mit 2:0 und schloss am Tabellenende nach Punkten zu den Bochumern sowie 1899 Hoffenheim und Stuttgart auf. Die Negativserie der Hoffenheimer ging weiter. Das Team von ÖFB-Nationalspieler Christoph Baumgartner kassierte mit einem 0:1 beim FSV Mainz die sechste Niederlage in Serie. Augsburg bezwang Werder Bremen 2:1.

Kein Torerfolg

Union Berlin gelang nach einem 0:0 gegen Schalke und einem 0:3 im Schlager bei den Bayern im dritten Ligaspiel in Folge kein Torerfolg. Kapitän Christopher Trimmel stand bei den Berlinern ebenso in der Startformation wie seine Landsleute Dejan Ljubicic und Florian Kainz bei den Kölnern. ÖFB-Stürmer Michael Gregoritsch fehlte Freiburg in Mönchengladbach wegen einer Erkrankung. Philipp Lienhart verteidigte in der Dreierabwehr, auf der Gegenseite saßen Stefan Lainer und Hannes Wolf auf der Ersatzbank.