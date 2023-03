Neue Regeln: Bessere VAR-Kommunikation und Bodycams für Referees?

Entscheidungen der Videoschiedsrichter (VAR) bei Fußballspielen sollen in Zukunft dem Publikum gegenüber besser kommuniziert werden. Das bestätigten die obersten Regelhüter des International Football Association Board (Ifab) bei einem Treffen in London. Wie sie am Samstag verkündeten, soll der VAR-Entscheidungsprozess bei FIFA-Turnieren testweise live auf dem Stadionbildschirm und im Fernsehen gezeigt werden, um die Fans besser mit einzubeziehen.